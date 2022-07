Il tecnico del Rennes Bruno Genesio è molto fiducioso sull'arrivo di Kim Min-jae, difensore del Fenerbahce per il quale è in corso un vero e proprio duello di calciomercato con il Napoli. "Sono fiducioso, lo stiamo aspettando. La trattativa sta andando abbastanza bene, ma finché non c'è l'ufficialità dobbiamo stare molto attenti".