La notizia è arrivata nel giorno di Pasqua, Mino Raiola non è più il procuratore di Lorenzo Insigne. Le motivazioni non sono ancora emerse del tutto, ma qualcosa inizia a trapelare. Ne ha parlato infatti il noto giornalista SKY, Massimo Ugolini, durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:



"Ogni volta che Raiola ha preso un giocatore in procura lo ha sempre spostato. Se il rapporto lavorativo si è interrotto, forse, è perché Lorenzo ha manifestato la voglia di restare a Napoli".