Il percorso del Napoli in Europa League fin qui può considerarsi abbastanza soddisfacente. Dopo il passo falso iniziale (0-1 casalingo contro l'AZ Alkmaar) gli uomini di Gattuso hanno trovato due vittorie in altrettante partite. Il prossimo impegno sarà giovedì 26 novembre contro il Rijeka al San Paolo.



In casa Rijeka intanto sono subentrati alcuni problemi. Sette giocatori sono risultati positivi al Covid-19. Il club non ha rivelato i nomi dei calciatori. Il Rijeka al momento ha chiesto il rinvio della partita di campionato contro l'Istra 1961, in programma sabato 21 novembre.