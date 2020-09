In chiave mercato il Napoli si prepara per muovere qualcosa nel reparto arretrato. C'è Koulibaly in uscita, con la solita trattativa con il Manchester City che resta in piedi. Il giocatore attualmente è ancora a Castel di Sangro e presto potrebbe salutare i tifosi azzurri.



Tra una settimana sarà il momento di Koulibaly. Il centrale senegalese andrà al City per 65 milioni più 5 di bonus. Dopodiché Giuntoli sarà diretto in Olanda per chiudere con il Feyenoord per l'acquisto di Senesi. Lui il maggior indiziato per sostituire Koulibaly. Il club olandese chiede 25 milioni, il Napoli ne offre 20, ma non sarà complicato chiudere e trovare un accordo. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.