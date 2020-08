Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



CALCIO ITALIANO - "Bisogna sistemare la Serie C che non ha ragione di esistere. Fare due gironi di B sarebbe l'ideale. In Serie A diminuire le squadre a 18 con meno retrocessioni. Il calcio va rivisitato come format perché non possiamo essere dipendenti dalla UEFA, loro devono dipendere da noi perché fino a prova contraria i giocatori li paghiamo noi. Convocare le Nazionali a fine agosto e ridare i giocatori a metà settembre è una sciocchezza. Se dobbiamo fare a cazzotti facciamo a cazzotti. Ceferin, che ci sei a fare? In Serie A, con quest'incertezza non si può tornare a giocare. Al tifoso delle competizioni europee importa fino ad un certo punto, conta la Serie A".



OSIMHEN - "L'esordio era contro squadre di Eccellenza, non fa testo. Era più indicativo vederlo giocare in Napoli A contro Napoli B. Mi è sembrato una bella gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito. Bisogna vedere chi non è da Napoli e chi ha fatto il suo tempo".



ALLAN - "Siamo ai saluti finali. Andrà all'Everton”.



MILIK - "Stiamo lavorando. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni".