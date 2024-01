Napoli, sfuma l'arrivo di Neuhen Perez: i retroscena con Ostigard e una nuova pista

Gabriele Stragapede

Ultime ore di calciomercato e in casa Napoli si continua a ragionare sul prossimo rinforzo da regalare a Walter Mazzarri. Il prossimo innesto della squadra campione d’Italia sembrava poter essere Neuhen Perez, centrale argentino dell’Udinese. L’intesa con il calciatore era già stata trovata per un contratto sino al 30 giugno 2028, mentre con il club friulano c’era un accordo di massima sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Il difensore sembrava, quindi, dover salutare il Friuli dopo l’ultima partita di campionato contro l’Atalanta, ma nelle ultime ore il trasferimento ha subito un pesante rallentamento, saltando definitivamente in questi minuti.



NIENTE OSTIGARD – Il problema dell’Udinese era riuscire a trovare un sostituto adatto che potesse prendere il posto di Perez nello scacchiere di Cioffi. Il primo pensiero era rivolto a Matteo Lovato della Salernitana, cercato anche dal Torino. Il classe 2000 ha manifestato una volontà chiara, preferendo la pista in prestito verso i granata. Dunque, la società in mano alla famiglia Pozzo ha provato a modificare la base della trattativa con il Napoli, cercando di convincere la dirigenza partenopea a inserire nell’accordo anche il cartellino di Ostigard. Dopo un iniziale via libera, il patron Aurelio De Laurentiis (che valutava il norvegese 7 milioni di euro) ha bloccato la cessione del centrale norvegese, vista anche la splendida prestazione nello 0-0 contro la Lazio. Le recenti ottime partite disputate, stanno rendendo l’ex Genoa uno dei pilastri della formazione di Mazzarri. Il Napoli ha quindi deciso di blindare il giocatore, rifiutando di privarsene per i prossimi 6 mesi. Da qui il rallentamento e, in seguito, la definitiva fumata nera dell’affare, visto che l’Udinese considerava necessaria l’operazione di inserimento del cartellino di Ostigard nell’affare Perez.



NUOVA PISTA - Il Napoli, dunque, si ritrova a poche ore dalla fine della sessione invernale con un colpo ancora da registrare. L’ultima idea in casa azzurra, un sondaggio che arriva direttamente dalla Turchia, porta al profilo di Jayden Oosterwolde, 22enne difensore centrale olandese, per il quale i media turchi parlano di una prima offerta al Fenerbahce pari a 20 milioni di euro. Il Napoli studia il colpo, si prospetta un finale incandescente, con un innesto in difesa al fotofinish.