Secondo il Corriere dello Sport, questa la situazione tra il Napoli ed Allan: "Il Paris Saint-Germain ha definito con lo Zenit l'acquisto di Paredes per 45 milioni di euro, e così, sebbene non sia escluso il doppio colpo, l'affare diventa sempre più difficile. De Laurentiis è fermamente intenzionato a raggiungere 120 milioni tra cartellino e sponsorizzazione (Qatar Airways) e non fa sconti. Le porte del giocatore, invece, sono già spalancate: l’offerta da 6 milioni a stagione per 4 anni fa girare la testa. I due presidenti hanno di certo affrontato l’argomento. In sintesi: con Al-Khelaifi il discorso è aperto ma la trattativa si complica molto nonostante il brasiliano spinga"