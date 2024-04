Rivoluzione Napoli: dopo Manna tocca all'allenatore. Italiano resta in pole, cosa succede con Meluso

Con la scelta di, che lascia l’incarico di braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus per sposare una nuova stimolante avventura della sua carriera, inizia a prendere forma il nuovo volto di una società chiamata ad azzerare una stagione, quella in corso, in cui ogni decisione successiva agli addii di Luciano Spalletti e dell’ex direttore sportivo è andata nella direzione sbagliata.- L’attuale tecnico della FiorentinaIl suo desiderio è di alzare l’asticella degli obiettivi e a Napoli - pure in una squadra che rischia seriamente di non partecipare a nessuna competizione europea stante l’attuale classifica - ritiene che ci sia tutto per costruire un nuovo ciclo, con giocatori diversi ma funzionali al suo modo di vedere calcio. De Laurentiis rimanderà di un anno una rifondazione che la conquista dello scudetto con Spalletti ha procrastinato nel tempo, una scelta che, a conti fatti, non ha pagato affatto. E con un anno di ritardo si virerà su un profilo sondato con forza nell’estate 2022 prima della strana scelta caduta su Rudi Garcia.al suo ex club al momento dei saluti.per il quale il presidente si è speso personalmente in più occasioni, manifestando pure la sua disponibilità a venire incontro il più possibile alle richieste dell’allenatore salentino. Che ad oggi, tuttavia, non avrebbe mostrato ancora quei segnali di apertura tali da mantenere una pole position di massima. Ecco perchéche ha provato in ogni modo a correggere una situazione compromessa con gli arrivi in panchina prima di Walter Mazzarri e poi di Francesco Calzona. Senza tuttavia riuscire ad imprimere la svolta tanto desiderata.- In attesa dunque del finale di stagione e del tempo degli annunci ufficiali, la prima mossa è quella di ripartire da un nuovo responsabile dell’area tecnica, chiamato ad incidere in maniera molto diversa di quanto non abbia fatto o non abbia potuto fareE che, secondo quanto ricostruisce Sky Sport, condurrà il Napoli a non esercitare la clausola per prolungare di un’altra stagione il contratto che scade a fine giugno.