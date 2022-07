Il Napoli è impegnato nel ritiro di Castel di Sangro e resterà in Abruzzo fino al 6 agosto. Questa sera in campo contro il Maiorca per la seconda amichevole precampionato.



Non sarà del match Mathias Olivera, terzino uruguaiano e primo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di mercato. L'ex Getafe non prenderà parte alla gara a causa di una forte emicrania.