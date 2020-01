Brutta tegola in casa Napoli. Come comunicato dal club in una nota ufficiale, si è infatti fermato David Ospina. Il portiere colombiano è stato colpito da un attacco influenzale, e non sarà dunque presente questa sera, nella sfida tra gli azzurri e la Juve. Al suo posto è stato convocato Antonio Pio Daniele. Questa sera titolare tra i pali sarà dunque Meret.