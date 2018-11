Secondo Repubblica, il Napoli sta pensando a riscattare David Ospina, attualmente in prestito dall'Arsenal. Il colombiano, visto il lungo infortunio di Meret, si è preso la titolarità della porta partenopea. Il diritto di riscatto dai Gunners diventerà un obbligo per il club azzurro dopo il raggiungimento di un numero minimo di presenze. Dosarne l’utilizzo, in un primo momento, era stata una strategia per valutare il da farsi senza troppa fretta. La professionalità colombiano potrebbe, però, portare a spendere a fine stagione i 3,5 milioni chiesti dall’Arsenal per la cessione definitiva di Ospina.