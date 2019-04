Il Napoli guarda in Liga. Come scrive Il Mattino, il club partenopeo pensa a Rodrigo, attaccante 28enne del Valencia, autore di 11 gol in stagione, valutato 30 milioni di euro. Le parti continuano a trattare, con De Laurentiis e Giuntoli al lavoro per abbassare il prezzo del cartellino dell'ex Benfica.