Tra un mese avrà inizio la nuova stagione del Napoli. Ci sarà il primo ritiro estivo, ovvero quello a Dimaro (in Trentino) dove mancheranno tanti giocatori, impegnati con le Nazionali e con il riposo dopo le fatiche dell'Europeo.



Così potrà esserci l'occasione per qualche giocatore di mettersi in mostra. Tra questi c'è Gennaro Tutino, che nell'annata da poco terminata si è reso protagonista nella promozione della Salernitana in Serie A con 14 gol e 7 assist tra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore sarà valutato attentamente da Spalletti nel ritiro di Dimaro prima di prendere una decisione inerente il suo futuro.