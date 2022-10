Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Oggi abbiamo fatto molto bene contro una squadra che ha lottato fino all'ultimo. La mia energia? Me la dà il gruppo, la tifoseria. Fa piacere, ci carica, dobbiamo continuare così. Ho sempre detto che mi sento come loro, un po' argentino e un po' italiano, ho sempre vissuto qua, forse sono nel posto giusto. Panchina? Quello che conta è la qualità del tempo, se giochi tanto e non segni è peggio che se giochi poco e segni. Scudetto? C'è sempre tanto da migliorare, continueremo a farlo".