Milan-Napoli l’ha decisa lui: Giovanni Simeone. L’argentino ha parlato a Dazn nel post partita. “Sul gol Mario Rui mi ha trovato con un gran cross. Qui abbiamo tanta qualità, se fai un movimento ti trovano. Lo dedico al padre di mia moglie che sta poco bene”.



“Sono sempre in partita, anche in panchina. Do tutto ogni gara. Basta vedere Politano che ha lasciato tutto in campo. Sono cose che ti caricano, non siamo solo qualità ma anche sforzo, sacrificio e voglia di vincere. Su Raspadori posso dire che è un bravissimo ragazzo, abbiamo un bel rapporto. Tra noi giocherà chi deciderà il mister ma noi ci impegneremo sempre al massimo. Siamo un gruppo giovane, vogliamo migliorare e crescere ogni giorno”