Il nome del momento in casa Napoli è nuovamente quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha ripreso a segnare, decisivo con le sue doppiette nelle vittorie contro Verona e Udinese.



Ad oggi i suoi pensieri sono rivolti solo ed esclusivamente al Napoli. Ma al termine della stagione non mancheranno club che presenteranno offerte importanti a De Laurentiis per accaparrarsi Osimhen. Stando a quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, su tutte ci sono Newcastle e Arsenal, pronte a fare sul serio per portare l'ex Lille in Premier League.