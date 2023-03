Con i suoi 19 gol in campionato è il capocannoniere della Serie A e con una gran prestazione (e una rete) ha trascinato il Napoli con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League. Settimana prossima il secondo atto contro l'Eintracht Francoforte, al Maradona, davanti ai propri tifosi, dove Victor e i suoi compagni di squadra vorranno continuare a incantare tutti in questa stagione magica. Con delle prestazioni così èLo ha ribadito anche qualche giorno fa durante la premiazione di "Miglior atleta straniero in Italia" assegnato dalla Stampa Estera: "Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno". Per il futuro, la volontà del calciatore è palese, approdare in quello che ad oggi è il campionato più importante al mondo. Però pensa ancora al presente, che si chiama Napoli, vista la concreta possibilità di portare a casa sia scudetto che titolo di capocannoniere.- Con le super prestazioni anche in Champions, Osimhen ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino.: sul centravanti nigeriano c'è da tempo il, a cui si aggiunge anche l'interesse di. Ma non solo, perché ecco piombare ilche inizia a parlare con l'entourage del calciatore in vista del futuro.