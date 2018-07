Non sarà Diego Laxalt il volto nuovo al quale Carlo Ancelotti affiderà la fascia mancina del proprio Napoli.



A smentire la voce diffusasi ieri di un possibile interesse del club partenopeo per l'esterno uruguaiano del Genoa sarebbe stata la stessa dirigenza azzurra che, secondo quanto raccolto da Sky Sport, non vedrebbe nel 25enne di Montevideo il profilo adatto per colmare quel vuoto lasciato in rosa dopo i tentativi andati a vuoti con i vari Sabaly e Arias.



D'altronde concentrarsi su Laxalt vorrebbe dire prendere parte ad una vera e propria asta internazionale dall'esito totalmente imprevedibile. Un rischio che De Laurentiis non vorrebbe correre, considerando anche il fatto che la base di partenza sarebbe non inferiore ai 20 milioni di euro.



Laxalt è d'altronde seguito dai club di mezza Europa: Benfica, Valencia, Galatasay, Zenit e West Ham sono solo alcune delle società che nelle scorse settimane hanno bussato alla porta del Genoa per chiedere informazioni. La risposta ottenuta da Preziosi e soci è sempre stata la stessa: portateci 20 milioni e il ragazzo è vostro. Una corsa al rialzo al quale il Napoli non sembra intenzionato a partecipare.