Trenta gol segnati in 12 giornate di campionato; il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato a suon di gol, grazie a una squadra che riesce a mandare in rete diversi elementi, ma tra cui spicca il centravanti Victor Osimhen, a segno con una tripletta nella vittoria dell’ultimo turno contro il Sassuolo. Il primo tris in Serie A permette al nigeriano di affiancare Marko Arnautovic in testa alla classifica dei bomber e di diventare il favorito per il titolo di capocannoniere a fine anno. Si gioca infatti a 3,50 la prima volta dell'attaccante partenopeo seguito dal trio Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, tutti offerti a 5,50. Più lontano in quota, ma già autore di 6 reti, una in meno della coppia Osimhen-Arnautovic, un altro giocatore partenopeo, Kvicha Kvaratskhelia, possibile outsider a 10 volte la posta nel suo anno di esordio nel campionato italiano.