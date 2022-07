Dopo l’addio di David Ospina il Napoli è a caccia di un nome importante per difendere la porta il prossimo anno. Con la partenza del colombiano, infatti, i partenopei hanno bisogno di un altro elemento, oltre a Meret, per sostituire quello che è stato il titolare dell’ultima stagione. Come riporta Agipronews, sono diversi i candidati proposti dai bookmaker: in vantaggio su tutti c’è Neto, ex Fiorentina e Juventus ora al Barcellona, il cui arrivo paga 2 volte la posta su Sisal, subito davanti a Keylor Navas, ex Real Madrid ora al Paris Saint Germain, a 2,50. Leggermente più staccato, ma comunque in ballo, anche il nome di Kepa Arrizabalaga, diventato nel 2018 il portiere più costoso della storia, ma attualmente riserva di Mendy al Chelsea: il suo arrivo a Napoli vale 3 volte la posta.