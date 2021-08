Gli ultimi giorni di mercato vedranno ancor di più del solito tanti movimenti in entrata e altrettanti in uscita. In casa Napoli ci sono alcune situazioni da chiarire come quella che riguarda il futuro di Adam Ounas. L'esterno algerino potrebbe tornare in Francia, destinazione Marsiglia.



Il Napoli è ben disposto per la partenza di Ounas, nonostante Spalletti sia del tutto contrario alla cessione del giocatore. Si lavora con il club francese per le cifre con l'offerta che è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Secondo il Napoli qualcosa va ritoccato, soprattutto sul prestito oneroso. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.