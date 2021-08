Un rinforzo a centrocampo prima del 31 agosto. Il Napoli vuole regalare a Spalletti un nuovo volto in mezzo, tra i nomi presi in considerazione da Giuntoli c'è anche quello di ​Gonzalo Villar, regista spagnolo classe 1998 legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. Il profilo dell'ex Elche è gradito al Napoli, che è al lavoro per trovare gli argomenti giusti con i giallorossi. Per Mourinho Villar non è indispensabile, può partire di fronte all'offerta giusta.



NERVOSISMO - Il Napoli per il momento ha avanzato una proposta di prestito, mentre la Roma e il giocatore spingono per un trasferimento a titolo definitivo. Di certo il giocatore è molto nervoso. Nei giorni scorsi ha risposto con rancore a un tifoso che lo elogiava. "La velocità di gambe nel dribbling nello stretto di Villar è impressionante. Guardate la differenza in confronto agli altri", il post di un romanista, "Non e possibile, mi dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c***o" la risposta dello spagnolo. Dopo qualche minuto Villar ha rimosso il tweet.