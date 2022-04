L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima della gara con la Roma:



"In questo campionato ci sono avversari di grande livello e che meritano rispetto. Mourinho ha qualcosa in più per via del suo passato, ma quello che fa la differenza sono i giocatori in campo".



DENTRO O FUORI? - "Sarà così finché lo diranno i numeri. Le percentuali stanno nel nostro obbligo di vincere più partite possibile".