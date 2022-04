La vittoria di ieri a Bergamo contro l'Atalanta non vale solo tre punti, ma il momentaneo primo posto di fianco al Milan che scenderà in campo questa sera. Tante le note positive, nonostante le assenze importanti che ha dovuto fronteggiare Luciano Spalletti. Tra queste emerge lache ha preso il posto di Di Lorenzo sull'out di destra. Era difficile, veramente tanto riuscire a sopperire ad un'assenza così grande. Eppure Zanoli non l'ha fatto rimpiangere, si è fatto trovare prontissimo e ha giustamente raccolto tutti gli applausi al triplice fischio.. Il sogno di Zanoli si è esaudito ed è anche entrato nella storia del Napoli perché è il primo giocatore nato dal 2000 in poi a scendere in campo dal primo minuto con la maglia del Napoli. Spalletti ha avuto fiducia in lui preferendolo a Malcuit e ha avuto ragione:con un bel taglio dentro al campo servendo poi con una gran giocata Mertens che si è procurato il rigore del momentaneo 0-1. Uno dei tanti spunti interessanti che hanno strutturato la sua ottima giornata. Non era una sfida banale contro un avversario qualsiasi, però si è dimostrato all'altezza.Il ds del Napoli lo ha portato in azzurro a gennaio 2018, prendendolo in prestito dal Carpi con diritto di riscatto a 1,5 milioni di euro.Non si è mai messo fortemente in mostra, fino a quando non è andato in prestito al Legnago in Serie C nella stagione 2020/21. Lì ha avuto subito un impatto importante, segnando il primo gol già alla seconda giornata. È diventato il punto di riferimento, su 40 partite ne ha saltate solo 3. Zanoli nella Primavera azzurra ha giocato un po' dappertutto: centro-destra difensivo, terzino, esterno di centrocampo.Nei due ritiri precampionato del Napoli della scorsa estate è passato sotto l'occhio attento di- L'esordio in Serie A per lui c'era già stato, Zanoli aveva già conquistato qualche minuto sul finale contro Udinese (andata e ritorno), Salernitana (andata e ritorno), Juventus e Cagliari. Contro l'Atalanta c'è stata tutta la fiducia di Spalletti. Ripagata dal ragazzo che adesso è in rampa di lancio.pronto a dare continuità al suo rendimento. Altri due test importantissimi, ma sembra già essersi guadagnato la fiducia per il futuro. Visto l'addio a fine stagione di Malcuit, infatti,È già arrivato il rinnovo del contratto fino al 2025, ma presto ci sarà l'incontro tra le parti per un adeguamento. Il Napoli ne ha riconosciuto la crescita, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale e oggi si gode il suo talento coltivato in casa.