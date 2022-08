Pareggio a reti bianche per il Napoli nell'ultima amichevole con l'Espanyol. Al termine del match ha parlato Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri:



IL RITIRO - "Il ritiro è andato benissimo. Ho trovato un ambiente interamente proteso a darci una mano e mettere a disposizione una grande organizzazione. Abbiamo fatto il lavoro giusto che volevamo compiere".



LA PARTITA - "Stasera l'Espanyol si è chiuso, ha commesso molti falli, ha scelto una condotta molto aggressiva e questo quindi ci ha dato la possibilità di allenarci anche al clima di campionato. Credo che siamo al punto giusto di condizione per poter cominciare la stagione ufficiale".



VERSO VERONA - "Ovviamente ci sono delle evoluzioni da compiere e alcune cose da sistemare. Ma la crescita va fatta gradualmente soprattutto durante l'anno. Sono soddisfatto di questo precampionato e adesso saremo pronti per il debutto lunedì a Verona".