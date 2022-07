L'allenatore del Napolipresenta la stagione azzurra nel ritiro di Dimaro. Ecco le parole in conferenza stampa:- Kvaratskhelia e Olivera sono stimolatissimi, arrivati nel giorno corretto per fare le visite prima della partenza per il ritiro. Sappiamo cosa è accaduto a Olivera, l'abbiamo un po' frenato per non metterlo a rischio con l'infortunio. Kvara nei test è risultato dal punto di vista fisico che ha bisogno di un po' di allenamento. Però siamo abbastanza tranquilli perché conosciamo le sue qualità. Sono due giovani calciatori ma possono stare nella nostra squadra".- "Se Koulibaly e Fabián saranno sereni e motivati il Napoli può disputare partite importanti come l'anno scorso con loro. La società sta preparando e facendo proposte contrattuali importanti, la nostra volontà è che restino con noi. Ci sarà da vedere perché viste le difficoltà che vive il calcio non ce la faccio a essere spietato come alcuni colleghi".- "L'asticella la alziamo da soli, facciamo allenamento fisico e mentale. La classifica dello scorso anno non la portiamo dentro questo campionato ma ripartiamo da zero. Ci sono squadre forti, si stanno attrezzando bene e le squadre oggi sono otto. Non è facile entrare in Champions League. Andranno fatte considerazioni in base a ciò che succederà con le situazioni di mercato incerte. I nostri obiettivi restano di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti come lo scorso campionato. Dobbiamo ritrovare il passo e ricrearci gli spazi come lo scorso anno".- "È un portiere giovane, affidabilissimo e nel giro della Nazionale. Chi ha detto che non sia buono con i piedi? Io no. Sta facendo bene e si sta allenando in quello in cui è carente. Per giocare tutte le competizioni abbiamo bisogno di due portieri di livello. Nessuno ti garantisce il posto".- "A questi livelli c'è stress, gli avversari sono il top e devi far vedere la tua condizione mentale, tecnica. Abbiamo lavorato molto per questo l'anno scorso per risentire la melodia della Champions. Ci sono dei video che parlano di come hanno sentito l'urlo da Posillipo e dalle zone limitrofe a Napoli. Dal mio punto di vista soltanto l'idea di pensare di giocarla mi fa alzare con il sorriso ogni giorno".- "Si parla tanto di occasione persa ma non i si ricorda da dove siamo partiti. La squadra ha centrato un risultato eccezionale, è rientrata tra le prime quattro. Sono arrivate sconfitte che potevano non subire. Però sono state fatte vittorie molto importanti. Bisogna avere la serenità di accettare quel risultato lì senza andare a creare qualcosa che riguardi solo la mancata vittoria del campionato. Quando sono arrivato le domande erano tutte sul Verona, è un peccato. C'è un po' da essere obiettivi e cauti nelle valutazioni perché poi ci sono altre squadre che vogliono vincere, che vogliono arrivare in Champions perché attrezzate. Si parte in maniera corretta, mano nella mano tutti insieme per valutare quella che sarà la nostra qualità. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, da chi c'è e chi è andato via. Come Insigne, che ci ha dato la soddisfazione di poter giocare la Champions quest'anno".- "Mi aspetto la sua disponibilità e continuità perché ha qualità immense. Vorrei poter dire a fine stagione che sarà migliorato ancora rispetto all'anno prima. Ha uno strappo importante, deve ancora imparare qualcosa nei tempi di movimento. L'abbiamo sfruttato poco nella sua grande potenzialità sui colpi di testa".- "Nessuna delusione, i calciatori hanno insegnato che ognuno può scegliere il proprio futuro. Avrà fatto le sue valutazioni e lo ringrazio".- "Gli abbiamo preparato una fascia da capitano extra large. Ogni tanto parlo con i miei giocatori e quindi anche con Koulibaly. Incatenarmi per Koulibaly? So già dove si va a parare se già iniziamo con il mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabián che sono i più discussi. Se saranno sereni e motivati il Napoli potrà andare a giocare partite molto importanti, come accaduto nello scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri".- "Tante voci ci sono dove esistono risultati importanti da raggiungere e dove ci sono calciatori forti. Noi quindi vogliamo essere una squadra con tante voci. Si va negli allenamenti dove un calciatore c'è oggi e dopo dieci giorni non più, ma all'allenamento si va forte".- "A sinistra è arrivato anche Zerbin, oltre Kvara e Olivera. Kvara porta con sé tanti assist, così come Zerbin. Politano e Lozano hanno messo tanti palloni dove Osimhen ha fatto gol di testa. Mario Rui pure. Da questo punto di vista Osimhen può stare tranquillo che una delle sue principali qualità verrà valorizzata sicuramente".- "Politano ha creato quelle voci, in ogni squadra si viene messi in discussione e ci si gioca il posto. Vale lo stesso discorso dei portieri, in nessun club non si viene messi in discussione".- "Bisogna partire forte. C'è la possibilità nello stop di mettere mano dopo una decina di partite iniziali. Siamo tranquilli perché Sinatti è uno dei migliori".- "Ci ho parlato ieri, mi ha detto che ha giocato mediano, mezzala o trequartista. Le valutazioni si faranno complessive, oltre alle sue qualità e alla crescita avvenuta con Pecchia, si valuterà lo svolgimento del mercato".- "Regge molto dal punto di vista fisico. È uno che sa in qualsiasi momento dove si trova la porta, conosce bene i riferimenti quando arriva palla".- "Dipenderà se ci saranno calciatori di un certo livello. Per giocare la Champions servono calciatori di quel livello. Già nel girone troveremo squadre di un calcio superiore. Diventa importante avere calciatori con uno storico, un blasone che gli permetta di confrontarsi con top players europei".- "Una trasferta come quella di Verona il 15 agosto non può turbarci. Ci prepareremo nella maniera più corretta possibile, come se giocassimo contro Inter, Milan o Juventus. I nostri avversari per noi sono sempre i più forti. metteremo tutta la forza possibile".- "​Sono contento del fatto che la società si sta muovendo in zone del campo dove abbiamo fatto un po’ di fatica, poi bisogna essere pronti in base a ciò che accade, se parte un giocatore forte ci si muove un po’ a catena".- "Zielo è un calciatore forte che deve ritrovare la sua qualità che aveva di essere disposto a fare tutto e se posso lo tiro qualche metro indietro dal ruolo di trequartista. Vedremo come andrà completata la rosa, saranno fatte valutazioni. Lui come tutti gli altri ha dato il suo contributo".- "Dobbiamo fare richieste con i comportamenti. Mi alleno bene, penso nella maniera corretta, sto facendo il professionista, poi devo farlo vedere in campo. Quando entri lì devi dimostrare di essere attaccato a questi colori".