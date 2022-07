Dopo l'addio di Insigne, Mertens e Ospina, il Napoli non può dormire sonni tranquilli con il futuro in bilico di Kalidou Koulibaly. Il contratto del difensore senegalese scadrà il prossimo 30 giugno e il rinnovo non sembra affatto vicino. È chiaramente un giocatore che ha mercato con Juventus, Barcellona, Chelsea e PSG le principali indiziate. Secondo quanto scritto da Il Mattino, De Laurentiis in Italia non venderà a nessuno, neanche in caso di offerta folle della Juve.