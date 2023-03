Il tecnico delLucianoha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta:"Sul gol bene il recupero di Anguissa, il lavoro di Osimhen che l'ha data bene a Kvaratskhelia, poi se lo lasci fare lui è micidiale, cambia direzione, conclude in porta... Sono grandissime sfide del nostro campionato che rafforzano ancora di più la nostra prestazione. L'Atalanta ci ha creato difficoltà nei duelli, abbiamo fatto gol e abbiamo vinto e questo, venendo da una sconfitta, è importantissimo. La reazione è davvero da grandi. Come siamo caduti tutti si sono avventati sulla preda in maniera tremenda..."- "In una partita lui ne fa 20 di cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici lo codifica e poi va in guerra, gli manca solo la cicatrice ed è perfetto. Decide di partire e fa tutto il campo in 5 secondi con le sue vampate. Appena avrà preso confidenza con la convinzione di essere il più forte di tutti non so dove possa arrivare. Sta bene, gli ho detto non pensare di esserti fatto qualcosa...""Nella conoscenza di quello che è Napoli e la sua storia mi sono preso questa responsabilità, osando e accettando la pressione. L'immaginazione di dove si vuole arrivare c'è, qui nessuno si accontenta del terzo posto dell'anno scorso, si vuole vincere".- "Il calcio oggi è così, si va a misurarsi con tutti, anche contro l'Atalanta che fisicamente è tra i migliori. Di Lorenzo è Robocop, Anguissa è tornato ai livelli migliori, Lobotka è continuo... Tutti desideriamo arrivare alle stelle, faremo di tutto e giocheremo per vincere le partite che mancano, con la convinzione di essere tosti come sempre".