Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "Questa squadra ha fatto vedere di avere delle misure e delle distanze di collettivo, nell’ultima partita forse non siamo stati così cattivi e feroci come dovremmo essere, ma questo ci ha permesso di recuperare qualcuno. Lazio? Sarà una partita di livello contro una squadra che gioca un buonissimo calcio ed è stata costruita per giocare in questo modo, inoltre mirano alla Champions come noi. Sarebbero tre punti importanti, ma è presto per fare già dei bilanci. Siamo fiduciosi".