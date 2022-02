Il Napoli è reduce da un mese di febbraio molto intenso. In alcune occasioni le cose non sono andate come sperato, ma ieri c'è stata una vittoria importantissima all'Olimpico contro la Lazio, che porta gli azzurri al primo posto di fianco al Milan.



Domenica ci sarà il match contro i rossoneri e finalmente Spalletti potrà contare sulla settimana tipo per preparare la gara di domenica. Vorrà ricevere il massimo dai suoi giocatori, ma adesso è tempo di riposo: la squadra oggi e domani non si allenerà e riprenderà a lavorare mercoledì.