Luciano Spalletti, allenatore del Napoli al rientro oggi in panchina dopo essersi negativizzato al Covid, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Sono contento per la squadra, si viene da un momento particolare dove in casa abbiamo lasciato tanta roba dietro e non possiamo fallire. Quando te ne succede più di una ti adatti a quella situazione e avere la reazione forte è sempre difficile, è stato un gol liberatorio quello di oggi. La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto, trovare gli spazi non è mai facile. Abbiamo fatto una buona partita".



Su Insigne: "I tifosi del Napoli sanno valutare il comportamento di un calciatore, hanno avuto tanti anni per testare l'uomo Insigne. Per noi è un calciatore importante, anche oggi non avevamo grandi sostituzioni per il reparto offensivo ed averlo a disposizione da qui alla fine del campionato ci può dare una mano fondamentale".



Su Lobotka: "E' un giocatore fantastico. Può diventare il Jorginho del Napoli, ogni tanto rigioca dietro anche quando si può girare ma quando inverte il senso di corsa e porta palla ti spacca in due".