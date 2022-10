che ha avuto una partenza super sia in campionato che in Champions League. Dopo lo storico successo per 6-1 alla Johan Cruijff Arena contro l'Ajax, adesso è tempo di pensare già al campionato. Domani di fronte ci sarà lae già nel post gara europeo il tecnico di Certaldo ci ha tenuto a spostare tutta l'attenzione verso l'impegno di Serie A. Nessuna euforia a Castel Volturno, solo consapevolezza nel lavoro da parte del Napoli. Queste le parole dirette dello stesso allenatore azzurro.- Contro la Cremoneseancora non al 100% dopo l'infortunio di un mese fa e non si vuole correre il rischio di una nuova ricaduta. Spalletti ha annunciato 2-3 cambi rispetto all'ultima formazione scesa in campo contro l'Ajax. Tra i pali come sempre toccherà. In difesa rientreràsull'out mancino, mentre sulla fascia opposta il "robot"Per quanto riguarda i centrali c'è qualche dubbio, che verrà sciolto domani mattina. Uno trapotrebbe riposare a favore di Ostigard che scalpita. Un'altra novità è prevista a centrocampo, converso la titolarità, invece. Il polacco sta bene ma è uscito con qualche fastidio a fine primo tempo martedì contro l'Ajax. In avanti c'è qualche dubbio in più.ritroverà la maglia da titolare,rappresentano delle incognite. Simeone ed Elmas scalpitano, ma Spalletti potrebbe decidere di sfruttare il momento positivo del georgiano dell'ex Sassuolo.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.