Luciano Spalletti, in vista della partita di oggi di Europa League contro il Legia Varsavia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:



LA PARTITA - "Siamo contati per quelle che sono le necessità della partita. Mentre prima avevamo il 25% di possibilità di sostituzioni ora abbiamo il 50% con questa nuova regola e oggi il 100%. Siamo giusti per fare la partita che vogliamo. Sarà una gara difficile, troveremo uno stadio pieno, una squadra che vuole qualificarsi come noi e le difficoltà ci sono tutte. Ma ci sono tutte le possibilità e le forze per potercela giocare a viso aperto".



IL MOMENTO DEL LEGIA - "Io non guardo i risultati, io guardo le partite. Nell'ultima gara che il Legia Varsavia ha perso in casa 0-2 ha fatto una partita eccezionale fatta di corse, tattica, sostituzione dei ruoli dove si vede la bravura dell'allenatore e una squadra forte".



ANGUISSA - "Ho tanti giocatori su cui poter contare. Anguissa partirà titolare".