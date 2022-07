La quiete dopo la tempesta. Torna il sereno nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo le tensioni di ieri (il tecnico ha mandato l'attaccante a farsi la doccia dopo le sue proteste per un fallo in partitella non fischiato ad Anguissa), oggi a fine allenamento Spalletti ha teso la mano a Osimhen, aiutandolo ad alzarsi da terra dove era seduto e spingendolo poi con simpatia a firmare gli autografi ai tifosi, che hanno assistito alla scena applaudendo per il lieto fine.