Il Napoli vuole anticipare la concorrenza di Milan, Inter e Juve per Andrea Cambiaso. Il terzino classe 2000 del Genoa ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e sta guardandosi attorno per il suo futuro. Il Napoli ha in programma un contatto con il club ligure per provare a bruciare tutti nei prossimi giorni.