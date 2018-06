Jasper Cillessen, portiere classe '89 è il nome lanciato dal portale spagnolo sport.es in chiave Napoli:

"Il portiere del Barcelona è tra i candidati per diventare l'estremo difensore del Napoli per la stagione 2018/19. Il nazionale olandese entra nella lista dei candidati per diventare il portiere della secona classificata di Serie A, dopo esser stato accostato a diversi club di Premier League". Dopo i nomi di Rui Patricio e Leno, si legge sul Diario Sport, De Laurentiis cerca alternative ed è apparso il nome di Jasper Cillessen. Il portiere al Barça non ha trovato molto spazio, schierato in Copa del Rey e sporadicamente in campionato e in Champions League. Sa che è difficile togliere il posto al collega al club spagnolo, Marc André Ter Stegen ed è per questo motivo che chiederà al Barcellona di ascoltare le offerte che arriveranno.