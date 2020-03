A causa del Covid-19 è difficile sapere se e quando riprenderà la stagione corrente. Nel frattempo si inizia a pensare già alla prossima, che ha più possibilità di svolgimento.



Il Napoli deve progettare da capo, ripartendo quasi sicuramente da Gattuso, con qualche certezza (come Zielinski) e qualcuno che andrà via (Ghoulam su tutti).



Proprio del terzino algerino il Napoli è alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi è spuntato anche quello di Layvin Kurzawa. Secondo quanto riportato dal portale Sport.es, il nome del giocatore del PSG è finito sul taccuino di Giuntoli. Non sarà semplice, perché ci sarà da battere la concorrenza di Inter, Arsenal, Liverpool e Barcellona.