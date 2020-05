Il futuro di Dries Mertens è sempre più un'incognita. Il suo contratto con il Napoli scadrà alla fine del mese prossimo e ancora non è stato firmato nero su bianco nessun rinnovo.



C'è stato un tira e molla, un braccio di ferro tra il belga e la società, con i tifosi napoletani che vorrebbero vedere il loro "Ciro" ancora vestire la maglia azzurra.



Ieri è stato il compleanno dello stesso Mertens. C'è stata una pioggia di affetto con tantissimi auguri per il giocatore e tra questi starebbe arrivando un regalo molto speciale.



L'edizione odierna di Repubblica racconta, infatti, del regalo che De Laurentiis sarebbe pronto a fare: il presidente del Napoli aveva acquistato all'asta di beneficenza la maglia di Mertens per 15 mila euro. Una maglia speciale, indossata in occasione del gol nella partita contro il Barcellona, terminata 1-1 al San Paolo. Partita in cui Mertens ha raggiunto Hamsik nella classifica marcatori con la maglia del Napoli. Lo stesso De Laurentiis ha intenzione di restituire questa maglia al belga.



Che sia un gesto distensivo per sbloccare la trattativa per il rinnovo?