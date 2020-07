Musa Barrow si sta rivelando una bella sorpresa da quando è arrivato a Bologna. Ha conquistato il posto da titolare nel tridente di Mihajlovic ed ecco arrivare le parole del suo agente, Luigi Sorrentino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



"Giuntoli? Da ciò che so, c'è stato un contatto l'anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese, me l'ha detto l'Atalanta, ma poi non si è fatto nulla. L'Atalanta voleva inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l'ha fatto abilmente con il Parma. Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì".