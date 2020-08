Il reparto arretrato in casa Napoli è un tema molto caldo. Con Koulibaly e Maksimovic in uscita c'è bisogno di rinforzi. Tra i nomi che sono in orbita azzurra c'è quello di Sokratis Papastathopoulos. Il difensore dell'Arsenal il prossimo anno andrà in scadenza e sembra essere già pronto per salutare i Gunners.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno c'è stata una chiamata tra lo stesso Sokratis e Gattuso. I due sono stati compagni di squadra al Milan nel 2011. Intanto il difensore avrebbe chiesto all'Arsenal di essere liberato da questi altri 10 mesi che lo legano al club inglese. In questo modo potrebbe firmare con il Napoli un biennale o un triennale a cifre più basse di quelle attuali.