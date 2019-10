A Radio Marte ha parlato Andrés Fassi, presidente del Pachuca, ex club dell'attaccante del Napoli Hirving Lozano: "Non sono nessuno per dare un consiglio ad Ancelotti che conosce Lozano da tempo e sono certo che lo farà rendere al meglio. Posso dire che al Pachuca e nel calcio messicano rendeva meglio sulle fasce, soprattutto sulla sinistra dove si accentrava ed arrivava alla conclusione. Lozano è uno di quei giocatori che fa saltare gli equilibri, può fornire tanti assist e segnare molti gol: sono convinto che presto lo farà anche a Napoli”.