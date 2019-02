Secondo Repubblica: "Alcuni hanno smesso di pensare allo scudetto da tempo, più che la Juve inseguono un futuro più ricco, un contratto migliore, qui o altrove. Neanche il pubblico ha voglia di illudersi. Sbaglia De Laurentiis se si lascia sorprendere dalle tribune vuote. Non conosce i suoi tifosi. Fa riflettere anche la vicenda Hamsik: se ne va in Slovacchia ad aspettare? Dopo la fibrillazione di Allan, che si era subito promesso al Paris Saint German, anche il caso Hamsik rivela strane inquietudini da fine ciclo: mancano 15 partite e quelle di Europa League, la stagione non è finita, calma ragazzi, c’è tempo per organizzare il trasloco"