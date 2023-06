Zielinski vorrebbe restare al Napoli, che però preferirebbe venderlo quest'estate visto che il suo contratto scade a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis è pronto a offrire 15 milioni di euro all'Udinese per il 21enne centrocampista tedesco Samardzic. In uscita ci sono anche l'attaccante messicano Lozano e il difensore sudcoreano Kim, destinato al Manchester United.



GIAPPONESI - In difesa restano tra gli obiettivi Ko Itakura del Borussia Monchengladbach e Hiroki Ito dello Stoccarda, mentre tra gli esterni d'attacco piace Takefusa Kubo della Real Sociedad.