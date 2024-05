Napoli su Bonny: nome nuovo per l'attacco

25 minuti fa



Nome nuovo per il mercato del Napoli in attacco. Il club del presidente De Laurentiis viene dato sulle tracce di Ange-Yoan Bonny. Classe 2003, è sotto contratto fino a giugno 2027 col Parma, che lo ha ingaggiato a costo zero dal Chateauroux nel mercato estivo del 2021.



Da allora il francese ha segnato 8 gol e servito 11 assist in 78 presenze con la maglia gialloblù, di cui ben 7 gol e 10 assist in questa stagione tra Coppa Italia e campionato di Serie B con tanto di promozione in Serie A. La sua agenzia è quella di Federico Pastorello, che tra i propri assistiti ha anche il portiere del Napoli, Alex Meret.