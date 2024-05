Napoli su Buongiorno: l'offerta, la richiesta del Toro e la concorrenza di Milan, Inter e non solo

Difensore cercasi in casa Napoli. L'addio di Kim ha lasciato un vuoto enorme nella retroguardia azzurra, che si è ritrovata in difficoltà costante nella stagione che sta andando a concludersi nel peggiore dei modi. Dal prossimo anno occorrerà ripartire con probabilmente con una mini rivoluzione. Cambierà il direttore sportivo, l'allenatore e qualcosa in più nella rosa. Appunto, partendo da un'attenta analisi per quanto riguarda il difensore centrale che andrà a guidare quel reparto. E uno dei primi nomi è Alessandro Buongiorno, autore di una stagione importante con la maglia del Toro e inevitabilmente diventerà uomo mercato tra poco meno di due mesi.

- Il Napoli si prepara, Buongiorno è un obiettivo concreto e, come raccontato dal Corriere dello Sport,Per il Toro però non bastano,E nel frattempo sul difensore ci sono gli occhi della, che una cifra del genere lì non avrebbero problemi ad investirla. Non solo, da battere anche la concorrenza di. Per bruciare le avversarie e non partecipare a nessun'asta De Laurentiis cercherà di anticipare le mosse.