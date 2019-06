Il Napoli insiste con il Real Madrid per James Rodriguez, individuato come il potenziale grande colpo per l'estate e vero e proprio pallino per Carlo Ancelotti. Un'ulteriore conferma arriva da un membro dell'entourage del colombiano, che ad As commenta così l'andamento dei lavori: "Ancelotti è pazzo di lui!".



NODO CARTELLINO - Ancelotti pazzo di James e James pazzo di Ancelotti e del Napoli: il club partenopeo ha già il sì del giocatore, per cui è pronto un quinquennale da 5,5-5,8 milioni di euro a stagione più bonus. Resta da convincere il Real Madrid, che continua a chiedere circa 40-42 milioni di euro per il suo cartellino, quanto avrebbe incassato dal Bayern Monaco in caso di riscatto.