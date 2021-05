Insigne vuole restare a Napoli e rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, gli scouting del club azzurro sono sempre in movimento e le attenzioni sono concentrate sul brasiliano Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, già campione del mondo Under 17. Sarebbe un investimento, da far maturare oggi alle spalle di Mertens e che domani potrebbe prendere il ruolo dell’eclettico belga nella rosa del Napoli.