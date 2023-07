, colui che andrà a raccogliere l'eredità di Kim, che presto sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Tra i diversi nomi sulla lista eccoinglese di origini ucraine, classe '97 in forza al Wolverhampton.- Il Napoli si è già mosso provando a portarlo in azzurro conNessun problema di natura economica, a cui si va ad aggiungere l'incasso da 55 milioni per la cessione di Ruben Neves all'Al Hilal. In più c'è il compagno di reparto di Kilman, Collins, destinato al Brentford. Perdere entrambi i centrali difensivi non sarebbe il massimo. Il Napoli ha parlato già con l'entourage del calciatore ed è pronto a fargli fare un passo in avanti anche sotto il punto di vista economico: Kilman guadagna 1,8 milioni e il Napoli proverebbe a convincerlo con una proposta da- L'identikit del nuovo difensore del Napoli è abbastanza chiaro. Un calciatore capace di giocare sul centro sinistra, strutturato fisicamente e bravo ad impostare l'azione. Proprio come è194 centimetri ma allo stesso tempo con un passo importante. Agli inizie può essere schierato anche lì, sulla fascia. Fa della costruzione e del palleggio uno dei suoi punti di forza avendo giocato a lungo a- Dunque, Kilman fino a cinque anni fa era un calciatore, sì, ma di futsal.. Fino alla stagione 2017/18 (quindi fino ai 20 anni) ha giocato inGiocava sia in National League che a futsal. Poi l'arrivo delcon uno scout del settore giovanile che ha assistito ad una partita di futsal tra Inghilterra e Galles che ne è rimasto colpito e lo portato nella squadra under 23, dove ha iniziato a giocare anche come difensore centrale (prima era praticamente solo un terzino). Ecco l'esordio tra i professionisti, in Premier League contro il Fulham il 4 maggio 2019, dicendo definitivamente addio al futsal e iniziando ufficialmente la sua carriera. Nella stagione successiva ha collezionato 5 presenze in Europa League e 3 in campionato, scalando anno dopo anno le gerarchie. Fino alle ultime due stagioni, in cui è diventato titolare inamovibile e punto di riferimento dei Wolves. Nel frattempo, senza tralasciare nulla, si è laureato in economia e commercio a indirizzo sportivo. Oggi. Però mai dire mai, tutto può accadere all'improvviso, il mercato cambia in fretta.