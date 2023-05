Il difensore sudcoreano Kim lascerà il Napoli in estate e Kvaratschelia no, anzi il georgiano rinnoverà in contratto. Discorso a parte per l'attaccante nigeriano Osimhen, che partirà solo se arriveranno offerte da 150 milioni di euro secondo il Corriere dello Sport. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a centrocampo andranno via il francese Ndombele (che rientrerà al Tottenham per fine prestito) e il polacco Zielinski: al suo posto può arrivare l'olandese Koopmeiners dall'Atalanta.