Nelle ultime settimane è emerso l'interesse da parte del Napoli per Luis Maximiano, portiere in forza al Granada. Il direttore generale del Granada, Alfredo Garcia Amado, ha parlato della situazione del club e dell'ipotesi di lasciar partire l'estremo difensore. Queste le parole alla stampa spagnola:



"Milla e Maximiano hanno contratto in vigore e clausola, non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei due. La squadra sarà molto competitiva e vogliamo che nessuno ci abbandoni".